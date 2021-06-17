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Новый арт-объект Покраса Лампаса в Петербурге записали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Художник-каллиграфист Покрас Лампас расписал площадь возле фонтана на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Видео публикует telegram-канал “Питерская булка”.
По словам автора, новый арт-объект символизирует единство творчества и футбола. Стоит отметить, что кольцо-триколор вокруг фонтана в Приморском парке Победы
художник выполнил смываемыми красками. После окончания чемпионата Европы по футболу рисунка уже не будет.
Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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