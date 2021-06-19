Тверская область ввела обязательную вакцинацию от COVID

«Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов», — передает сообщение ТАСС. Обязательной вакцинация станет и для госслужащих.