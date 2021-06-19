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Еще один регион ввел обязательную вакцинацию для части россиян

Ura.Ruиещё 5
24 минуты назад
Власти Тверской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. Постановление подписал главный государственный санитарный врач по Тверской области Арнольд Выскубов.
Тверская область ввела обязательную вакцинацию от COVID
Фото: ТАССТАСС
«Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов», — передает сообщение ТАСС. Обязательной вакцинация станет и для госслужащих.
Также уточняется, что первая вакцина должна быть введена 60% сотрудников до 18 июля, вторую вакцину необходимо ввести не позднее 18 августа, передает сайт MK.RU. Лица, которые имеют противопоказания к прививке, могут не вакцинироваться. Ранее URA.RU писало, что в Москве и Московской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. За отказ от вакцинации сотрудников будут отстранять от работы и лишать зарплаты.
К Москве присоединилась и Сахалинская область. Вакцинироваться должны более половины работающего населения в ряде сфер. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной вакцинации от коронавируса регионы принимают самостоятельно.
Общество,Новости регионов,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,Тверская Область,
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