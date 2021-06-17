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Еще один регион РФ ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Ura.Ru
3 минуты назад
Правительство Сахалинской области ввело обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививку обязаны сделать работники многих сфер, иначе они не смогут работать. Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
Еще один регион РФ ввел обязательную вакцинацию от COVID
Фото: ТАССТАСС
«Прививка будет обязательной для 60% человек в каждом коллективе. 40% коллектива могут её не делать. Также не делать её можно будет только в случае противопоказаний. Руководство будет иметь право отстранить от работы человека, который отказался от вакцины», — пишет «СКР.ру» со ссылкой на брифинг Фунтусовой. Уточняется, что сотрудников без прививок могут перевести на удаленную работу.
Как отметила глава регионального ведомства, нарушение обязательной вакцинации повлечёт за собой штраф по статье 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). «Пока речи о закрытии острова не идет», — подытожила она.
Ранее обязательную вакцинацию от COVID ввели в Москве и в Подмосковье. В этот же день правительство Кемеровской области также ввело обязательную вакцинацию от коронавируса, передает телеканал 360.
Общество,Роспотребнадзор,Телеканал "360° Подмосковье",Сахалинская Область,Россия,
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