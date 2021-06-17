Еще один регион РФ ввел обязательную вакцинацию от COVID

«Прививка будет обязательной для 60% человек в каждом коллективе. 40% коллектива могут её не делать. Также не делать её можно будет только в случае противопоказаний. Руководство будет иметь право отстранить от работы человека, который отказался от вакцины», — пишет «СКР.ру» со ссылкой на брифинг Фунтусовой. Уточняется, что сотрудников без прививок могут перевести на удаленную работу.