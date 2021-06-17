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«Газпром Арена» окрасилась в цвета российского триколора и попала на видео

Александр Кузьмин
3 часа назад
Главный стадион Санкт-Петербурга был окрашен в русский триколор в честь победы сборной России по футболу. Видео публикует telegram-канал “1703”.
На кадрах, снятых прохожими видно, как “Газпром - Арена” зажгла свои огни в цветах национального флага. Стоит отметить, что данная акция становится традицией. Уже несколько раз огни стадиона загорались в честь победы сборной России по футболу.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Финляндии с минимальным счётом 1-0. Гол в конце первого тайма забил Алексей Миранчук.
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