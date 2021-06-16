Проценко рассказал о заболевших после вакцинации

По словам Дениса Проценко, большинство попавших в медучреждение после прививки получили 1 компонент препарата.
«Мы начали вести такую статистику 30 декабря, потому что тогда был первый случай госпитализации пациента, которому была выполнена прививка. И на данный момент через наши руки прошли 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. Большинство из этих пациентов — это те, которые получили первый компонент», — сказал Проценко во время прямого эфира в Instagram.
Он добавил, что с декабря по сегодняшний день в Коммунарке пролечили около 23 280 пациентов с коронавирусом.
Проценко напомнил, что устойчивый иммунитет к COVID-19 появляется через 14 дней после введения второго компонента вакцины.