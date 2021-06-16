Туристы купили путевки в несуществующий отель в Анапе

пишет «Ридус». Российским туристам продали путевки в несуществующий отель в Анапе

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Четырехзвездочный отель Corudo Family Resort & Spa, который позиционировал себя как комфортабельная замена турецким курортам, должен был открыться 1 июня.

Туристы со всех концов России начали приобретать туры в Corudo еще в марте по системе раннего бронирования. Однако в назначенный срок отель не открылся, и клиентов стали перенаправлять в соседний отель «Санмаринн».

Замена оказалась неравноценной: «Санмаринн» располагается не на первой линии, в нем нет заявленных в Corudo развлечений для детей, водных горок и т.д.

Отдыхающие могут аннулировать тур, однако многие из них опасаются остаться вообще без отпуска из-за штрафов за отказ, отсутствие мест в других объектах и задранных цен на черноморском побережье России.

«У меня забронирован отдых на 25 июня. Путевку я покупала по раннему бронированию в конце марта. Планировала поехать в отпуск с двумя детьми — 8 и 16 лет. Отель не открылся в заявленный срок. Дату открытия нам не сообщают. О замене на другой отель говорят — только за два дня. Информацию о процессе стройки не выкладывают. На телефонные звонки отель не отвечает», - рассказала одна из туристок.

Другая россиянка, покупавшая тур в Corudo, но отдохнувшая в «Санмаринне», собирается обращаться в суд. Она считает, что владелец отеля должен компенсировать ей стоимость отдыха, авиабилеты, моральный ущерб и неустойку за каждый день просрочки оказания услуг.

Туристы также сообщают, что Corudo был заявлен в качестве участника программы кешбэка. Однако по факту оказалось, что отдыхающие не получат возврат за пребывание в не открывшемся объекте.