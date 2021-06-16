Власти Тамбовской области ужесточили ограничительные меры

Кроме этого, при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе установлены жесткие ограничения по численности их участников - не более 100 человек, допуск на них пенсионеров старше 65 лет запрещен. Также ограничения коснулись проведения выпускных в детских садах, школах и колледжах. Теперь они могут проводиться отдельно для каждой группы или класса, при этом на них не могут присутствовать родители выпускников и, к примеру, аниматоры. "Указанные ограничения будут действовать до особого распоряжения и при наличии положительной динамики к снижению уровня заболеваемости", - уточнили в пресс-службе.
В последний месяц в Тамбовской области фиксируют рост числа заболевших коронавирусной инфекций. Так, если в середине мая в регионе ежесуточно выявляли 32-35 случаев заболевания, то сегодня этот показатель вырос почти вдвое. В настоящий момент в регионе 33,8 тыс. случаев ковида. На госпитализации находятся 562 человека, из них пневмония диагностирована у 541 человек. Полную вакцинацию прошли более 112 тыс. пациентов.