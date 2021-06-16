В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Власти Тамбовской области ужесточили ограничительные меры

ТАСС
1 час назад
Власти Тамбовской области вновь вводят ограничительные меры из-за роста числа заразившихся. В частности, со среды в регионе запрещены все спортивные мероприятия с участием зрителей, при этом на культурно-массовых мероприятиях количество участков не может превышать 100, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
Власти Тамбовской области ужесточили ограничительные меры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С 16 июня существенно изменились правила проведения отдельных массовых мероприятий. Так, физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в соответствующие календарные планы региона, муниципальных образований, региональных спортивных федераций, будут проводиться без участия зрителей. При этом иные физкультурные и спортивные мероприятия остаются по-прежнему под запретом", - говорится в сообщении.
Кроме этого, при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе установлены жесткие ограничения по численности их участников - не более 100 человек, допуск на них пенсионеров старше 65 лет запрещен. Также ограничения коснулись проведения выпускных в детских садах, школах и колледжах. Теперь они могут проводиться отдельно для каждой группы или класса, при этом на них не могут присутствовать родители выпускников и, к примеру, аниматоры. "Указанные ограничения будут действовать до особого распоряжения и при наличии положительной динамики к снижению уровня заболеваемости", - уточнили в пресс-службе.
В последний месяц в Тамбовской области фиксируют рост числа заболевших коронавирусной инфекций. Так, если в середине мая в регионе ежесуточно выявляли 32-35 случаев заболевания, то сегодня этот показатель вырос почти вдвое. В настоящий момент в регионе 33,8 тыс. случаев ковида. На госпитализации находятся 562 человека, из них пневмония диагностирована у 541 человек. Полную вакцинацию прошли более 112 тыс. пациентов.
Общество,Тамбовская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители