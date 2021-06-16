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Власти Кемерово вслед за Москвой ввели обязательную вакцинацию

News.ruиещё 3
2 часа назад
Правительство Кемеровской области ввело обязательную вакцинацию для 60% всех работающих граждан. Об этом в местной администрации рассказали журналистам РБК.
Власти Кемерово ввели обязательную вакцинацию
Фото: ТАССТАСС
Прививку должны сделать сотрудники всех организаций, а также работники органов власти. Первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат необходимо ввести до 17 июля, а второй — до 17 августа.
Отказаться от вакцины могут люди, имеющие противопоказания к вакцинации.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичное требование ввели власти Подмосковья.
Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.
В Кремле отметили, что об обязательной вакцинации по всей России речи не идёт. Об этом же заявили в правительстве России.
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