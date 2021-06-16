"Это не дискриминация": Карелия ввела COVID-паспорта для предприятий

Карелии власти решили ввести паспорта коллективного иммунитета. Их будут выдавать компаниям и предприятиям, в которых 60% работников привились или уже переболели. Паспорт позволит избежать принимаемых властями ограничительных мер. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков. Соответствующее решение он подписал накануне.

РИА Новости

«Суть паспорта коллективного иммунитета заключается в том, что те организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции. Это не дискриминация, а точечный разумный подход, который позволит не применять в Карелии одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения. Работодатели, у которых 60% работников прошли вакцинацию и после 1 января 2021 года переболели коронавирусом, могут подготовить и направить в министерство экономического развития заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета. Минэк направит информацию в Минздрав для проверки достоверности, после подтверждения данных ведомство выдаст заявителю паспорт коллективного иммунитета. Таким образом, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие документ, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий не будут приниматься ограничительные меры либо будут приняты в определенном формате».

Владимир Кучеренко. Как это воспринял местный бизнес? Комментирует директор туристической компании «Ратас» в Петрозаводске

— Я сам привился, потому что впереди был сезон. Что касается коллективов, это даже не только для самих предприятий положительную роль сыграет, но и для тех, кто будет посещать эти предприятия общепита, гостиницы и все остальное. Если этот объект является безопасным в плане ковида, то и народ будет туда ходить. Поэтому я положительно отношусь к этому.



— А у вас как обстоят дела, много ли сотрудников привилось?



— У нас немного сотрудников, но где-то 40% привиты. В этом плане мы подготовились. У нас только один переболел. Конечно, пугать увольнением мы никого не будем, но просто дадим понять, что все-таки мы люди частного бизнеса и не хотели бы иметь проблемы в нашем бизнесе из-за того, что кто-то не хочет привиться. Я считаю, это немножко, так сказать, эгоистично будет выглядеть.

Гендиректор компании MB-Barbell, на заводе которой в Петрозаводске производят уличные тренажеры, Вадим Маркелов считает, что массовая вакцинация на его предприятии невозможна.

Facebook

«Я сейчас общался с людьми, есть проблема — государство в лице власти потеряло авторитет, и люди не верят. По «Спутнику V» больше проблема недоверия. Я не смогу у себя на заводе провести тотальную вакцинацию, для меня это нереально. Ко мне как к руководителю нормальное отношение, но авторитет у государства никакой. Они лучше уволятся, чем будут работать. У меня многие из менеджеров в нашей компании сделали прививку, я тоже ее сделал».

Инженер-кораблестроитель, основатель и директор верфи деревянного судостроения «Варяг» Павел Мартюков планирует выполнить требование властей.

«Часть уже привилась, часть переболела в прошлом году, пожалуй, почти две трети работающих. Но мы небольшое предприятие, у нас всего 30 человек. Я сам планирую в ближайшее время привиться. Понятно, что это дело добровольное, но будем как-то с нашим народом разговаривать. У нас есть обязательства перед заказчиками, есть свои планы, строительство судов. Не вижу причин как-то это дело саботировать».

Накануне несколько регионов вслед за Москвой ввели новые коронавирусные ограничения. В Подмосковье до середины июля запретили проводить массовые мероприятия. В столице продолжается нерабочая антиковидная неделя.

Главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного оперштаба.

"Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих [москвичей]", - отмечается в публикации.

Позже в посте появилось уточнение, что речь идет о вакцинации сотрудников в сфере торговли и услуг.

Как уточняется в постановлении, подписанном главой столичного управления Роспотребнадзора , обязательная вакцинация должна коснуться 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т.д.

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Москве среди пассажиров общественного транспорта, посетителей ТЦ и баров. Эпидситуация с коронавирусом в городе оценивается как неблагополучная, сообщается в постановлении главного санитарного врача столицы.

"Отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной [коронавирусной] инфекции в городе Москве расценивается как неблагополучная <...> Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом", - значится в документе.

Там уточняется, что интенсивность прироста возросла с 6 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 11%, а в последующие дни до 20%. Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%. При этом из числа заболевших работающее население составляет 73%, дети - 13%, пенсионеры - 14%.

Также обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявили в Московской области.

Работодатели в сфере услуг не смогут заставить своих сотрудников сделать прививку от коронавируса или уволить их за отказ от вакцинации. Так возможность увольнения в подобной ситуации оценил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский , передает ТАСС.

РИА Новости

«Уволить этого человека (отказавшегося от вакцинации) руководителю будет нельзя, а руководитель этого человека будет подвергаться дополнительным административным наказаниям со стороны администрации города», — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что данный вопрос является сложным и при этом на данный момент не имеет какого-либо правового решения.

правительстве России отказываются вводить обязательную вакцинацию граждан против COVID-19 в масштабах всей страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.