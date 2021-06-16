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Похищенная в Дагестане чеченка нашлась в Грозном

News.ruиещё 2
15 минут назад
Жительница Чечни Халимат Тарамова, которую силовики насильно вывезли из кризисной квартиры в Дагестане, находится дома в Грозном. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передаёт РИА Новости.
Она отметила, что получила эту информацию от чеченской прокуратуры и аппарата главы республики, с которыми сотрудники омбудсмена связывались 15 июня.
Выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными, — подчеркнула она.
Силовики из Дагестана и Чечни 10 июня задержали девушек, которые жили в кризисной квартире в Дагестане, чтобы скрыться от домашнего насилия. Чеченку Тарамову Халимат Аюбовну, прятавшуюся из-за своей сексуальной ориентации, насильно увезли на родину.
Позднее чеченский государственный телеканал опубликовал спецрепортаж, где девушка говорит, что на неё нет никакого давления и она находится в кругу семьи. Также она сказала, что не помнит, как оказалась в Дагестане: «Всё было как в тумане». В репортаже говорится, что «враги России» похитили девушку и опозорили, чтобы дискредитировать Чечню. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обвинил в произошедшем правозащитников и заявил, что инцидент был «искусственно раздут», а права и свободы в регионе поставлены во главу угла, так как глава Чечни Рамзан Кадыров — их гарант.
По информации журналистов, Тарамова — дочь бывшего министра ЖКХ Чечни, приближённого к главе региона Рамзану Кадырову Аюба Тарамова.
О преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне стало известно весной 2017 года. Российские власти отрицают эту информацию, а глава республики Рамзан Кадыров вообще заявляет, что в регионе нет геев. Сумевшие выбраться из Чечни жители-геи утверждают, что их запугивают через соцсети.
Общество,Видео,Татьяна Москалькова,Рамзан Кадыров,РИА Новости,Чеченская Республика,Республика Дагестан,Грозный,
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