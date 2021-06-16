Позднее чеченский государственный телеканал опубликовал спецрепортаж, где девушка говорит, что на неё нет никакого давления и она находится в кругу семьи. Также она сказала, что не помнит, как оказалась в Дагестане: «Всё было как в тумане». В репортаже говорится, что «враги России» похитили девушку и опозорили, чтобы дискредитировать Чечню. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обвинил в произошедшем правозащитников и заявил, что инцидент был «искусственно раздут», а права и свободы в регионе поставлены во главу угла, так как глава Чечни Рамзан Кадыров
— их гарант.