Москва и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг

Правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан от COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой , в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта. Такое решение обосновывается неблагополучной эпидемической ситуацией. За прошедшие сутки количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 13 397.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

За прошедшие сутки в России подтверждено еще 13 397 новых случая заражения коронавирусом. Из оперативной сводки оперштаба следует, что четвертый день подряд в стране ежедневный прирост не опускает ниже 13 тыс. больных. При этом показатель смертность продолжает расти — количество летальных исходов достигло 396 человек.

Лидером по росту заболеваемости в регионах с большим отрывом остается Москве , где, согласно обновленным данным, за сутки COVID-19 диагностировали у 5 782 человек, что более чем на 1 тыс. меньше, чем днем ранее. Следом идут Подмосковье и Санкт-Петербург . Выздоровели за день 10 256 человек.

Обязательная вакцина

В связи с возрастающим темпом распространения COVID-19 власти предпринимают новые меры по предотвращению развития пандемии. Так, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации 60% от общей численности сотрудников сфер торговли, услуг, образования и транспорта столицы. Ответственность за обеспечение вакцинации для работников возложена на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль за ситуацией будет осуществлять московское правительство. Аналогичное решение о вакцинации для отдельных категорий граждан приняли власти Московской области

«Эпидемическая ситуация расценивается как неблагополучная и продолжает ухудшаться», — говорится в тексте документа, опубликованном Роспотребнадзором.

Уточняется, что первый укол (или однокомпонентную вакцину) сотрудникам должны провести не позднее 15 июля, вторую — до 15 августа. Исключение составляют лишь те граждане, которые имеют противопоказания к вакцине по состоянию здоровья.

Обязательная вакцинация относится в том числе к водителям такси и общественного транспорта, сотрудникам салонов красоты и заведений общественного питания, работникам образовательных учреждений, химчисток и других организаций, а также занятым на досуговых и развлекательных мероприятиях.

«Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. <...> Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», — добавил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, до 1 июля будет создана информационная система для контроля за вакцинацией. Пока не уточняется, как именно она будет работать.

Пик ожидается в конце июня

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета утверждают, что при худшем развитии эпидемиологической обстановки в России средний суточный прирост новых случаев коронавируса может вырасти до 25 тыс. человек. Это более чем на 40% больше, чем регистрируется в России ежедневно в последние дни, но меньше максимальных показателей за все время (29 499 от декабря 2020-го). Такой вариант, как утверждают ученые, возможен ориентировочно в конце июня — на этот период придется пик.

В ближайшей перспективе, по мнению аналитиков, также может быть зафиксирован рекордный показатель по количеству активных больных COVID-19.

«Число активных больных составит 580 тыс., что даже выше январского пика. Напомню, в январе максимальное число активных случаев составило порядка 560 тыс. Однако количество новых случаев в январе было выше — около 29 тыс.», — добавил в беседе с газетой «Известия» заведующий кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров

В то же время отмечается, что это наиболее пессимистичный прогноз, и при нем продлится пик заболеваемости недолго: согласно прогнозу математиков, на спад новая вспышка пойдет уже к началу августа — ожидается, что к этому времени суточный прирост уменьшится вдвое от тех показателей, которые возможны в период пиковых значений.

Вместе с тем Захаров указал и на то, что возможен и четвертый пик, который будет схож с третьим. Избежать его удастся лишь при резком увеличении темпов вакцинации, утверждает руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ. В ином случае в дальнейшем, как он полагает, будет не только четвертый, но и пятый пик.

Новая мутация

В России в настоящий момент зафиксирован не только уханьский штамм коронавируса, но и индийский — причем в измененной, повторно мутировавшей форме. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург . Одновременно он добавил, что в лабораторных условиях отечественная вакцина «Спутник V» показывает высокие результаты в отношении индийского штамма. Это стало возможно благодаря тому, что «Спутник V» обеспечивает большой запас по концентрации антител.

«Есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», — приводит слова Гинцбурга «Интерфакс».