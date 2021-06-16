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Москва и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг

Газета.Ru
1 час назад
Правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан от COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта. Такое решение обосновывается неблагополучной эпидемической ситуацией. За прошедшие сутки количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 13 397.
Москва и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»
За прошедшие сутки в России подтверждено еще 13 397 новых случая заражения коронавирусом. Из оперативной сводки оперштаба следует, что четвертый день подряд в стране ежедневный прирост не опускает ниже 13 тыс. больных. При этом показатель смертность продолжает расти — количество летальных исходов достигло 396 человек.
Лидером по росту заболеваемости в регионах с большим отрывом остается Москве, где, согласно обновленным данным, за сутки COVID-19 диагностировали у 5 782 человек, что более чем на 1 тыс. меньше, чем днем ранее. Следом идут Подмосковье и Санкт-Петербург. Выздоровели за день 10 256 человек.

Обязательная вакцина

В связи с возрастающим темпом распространения COVID-19 власти предпринимают новые меры по предотвращению развития пандемии. Так, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации 60% от общей численности сотрудников сфер торговли, услуг, образования и транспорта столицы. Ответственность за обеспечение вакцинации для работников возложена на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль за ситуацией будет осуществлять московское правительство. Аналогичное решение о вакцинации для отдельных категорий граждан приняли власти Московской области.
«Эпидемическая ситуация расценивается как неблагополучная и продолжает ухудшаться», — говорится в тексте документа, опубликованном Роспотребнадзором.
Уточняется, что первый укол (или однокомпонентную вакцину) сотрудникам должны провести не позднее 15 июля, вторую — до 15 августа. Исключение составляют лишь те граждане, которые имеют противопоказания к вакцине по состоянию здоровья.
Обязательная вакцинация относится в том числе к водителям такси и общественного транспорта, сотрудникам салонов красоты и заведений общественного питания, работникам образовательных учреждений, химчисток и других организаций, а также занятым на досуговых и развлекательных мероприятиях.
«Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. <...> Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», — добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, до 1 июля будет создана информационная система для контроля за вакцинацией. Пока не уточняется, как именно она будет работать.

Пик ожидается в конце июня

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета утверждают, что при худшем развитии эпидемиологической обстановки в России средний суточный прирост новых случаев коронавируса может вырасти до 25 тыс. человек. Это более чем на 40% больше, чем регистрируется в России ежедневно в последние дни, но меньше максимальных показателей за все время (29 499 от декабря 2020-го). Такой вариант, как утверждают ученые, возможен ориентировочно в конце июня — на этот период придется пик.
В ближайшей перспективе, по мнению аналитиков, также может быть зафиксирован рекордный показатель по количеству активных больных COVID-19.
«Число активных больных составит 580 тыс., что даже выше январского пика. Напомню, в январе максимальное число активных случаев составило порядка 560 тыс. Однако количество новых случаев в январе было выше — около 29 тыс.», — добавил в беседе с газетой «Известия» заведующий кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.
В то же время отмечается, что это наиболее пессимистичный прогноз, и при нем продлится пик заболеваемости недолго: согласно прогнозу математиков, на спад новая вспышка пойдет уже к началу августа — ожидается, что к этому времени суточный прирост уменьшится вдвое от тех показателей, которые возможны в период пиковых значений.
Вместе с тем Захаров указал и на то, что возможен и четвертый пик, который будет схож с третьим. Избежать его удастся лишь при резком увеличении темпов вакцинации, утверждает руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ. В ином случае в дальнейшем, как он полагает, будет не только четвертый, но и пятый пик.

Новая мутация

В России в настоящий момент зафиксирован не только уханьский штамм коронавируса, но и индийский — причем в измененной, повторно мутировавшей форме. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Одновременно он добавил, что в лабораторных условиях отечественная вакцина «Спутник V» показывает высокие результаты в отношении индийского штамма. Это стало возможно благодаря тому, что «Спутник V» обеспечивает большой запас по концентрации антител.
«Есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», — приводит слова Гинцбурга «Интерфакс».
Напомним, что первых носителей индийского штамма COVID-19 — «Дельта» — в России выявили в мае 2021 года. Согласно недавнему заявлению РИА Новости заведующего Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН профессор Георгия Базыкина, именно «Дельта» имеет потенциал стать доминирующей на территории России.
Общество,Статьи,Александр Гинцбург,Елена Андреева,Виктор Захаров,Сергей Собянин,Правительство московской области,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,газета "Известия",РИА Новости,Интерфакс,Московская Область,Санкт-Петербург,Москва,Россия,
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