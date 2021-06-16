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Власти Подмосковья объяснили введение обязательной вакцинации в сфере услуг

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Введение обязательной вакцинации работников сферы услуг необходимо, чтобы избежать новых ограничений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева в Instagram.
Власти Подмосковья объяснили введение обязательной вакцинации в сфере услуг
Фото: Министерство здравоохранения Московской областиМинистерство здравоохранения Московской области
Общество,Правительство московской области,
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