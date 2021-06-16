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Снижение оценки за диплом из-за цвета волос россиянину запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
19 минут назад
В Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге студенту снизили оценку на защите диплома. Его разговор с преподавателями запечатлели на видео, запись появилась в сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».
«Защита была хорошая < >, но твои зеленые волосы все испортили. Поэтому ты получаешь "хорошо" А потому что внешний вид. Ты посмотри, как ты выглядишь», — заявила учащемуся педагог.
Она также добавила, что вид у молодого человека на официальном мероприятии был «непрезентабельным». При этом сам студент Роман Щербаков рассчитывал на самый высокий балл, поскольку он усердно готовился к защите.
Общество,Образование,Видео,Роман Щербаков,Екатеринбург,
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