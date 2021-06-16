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В России выявили 13 397 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАСС
11 минут назад
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 397, до 5 249 990. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
13 397 новых случаев COVID выявили в России
Фото: ТАССТАСС
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 256, до 4 828 500. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 396 против 379 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 127 576 человек.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 782, до 1 253 894.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 6 805 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 75 смертей из-за коронавируса (против 71 днем ранее), что стало самым высоким значением с 19 января. Их общее число составило 21 125, следует из сообщения штаба.
Общество,Правительство Москвы,Россия,
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