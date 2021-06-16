В Петербурге закрыли ресторан после рейда по центру города

Вечером 15 июня чиновники Смольного и полиции прошлись по 35 объектам общепита и магазинам в Центральном районе города. Среди них — кафе и рестораны, а такж
е магазины на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах, улицах Моисеенко и Восстания, 8-й Советской и Новгородской улицах, в переулке Ульяны Громовой. Были выявлены 17 нарушителей, которых привлекли к административной ответственности за отсутствие QR-кода, не использование масок сотрудниками и посетителями общепита, отсутствие разметки для соблюдения дистанции.