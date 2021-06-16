В Петербурге закрыли ресторан после рейда по центру города

«В результате проверки ресторана на Садовой улице также выявлен ряд нарушений: персонал работал частично без СИЗ, отсутствовали разметка и санитайзеры, не осуществлялась термометрия при входе, не соблюдалась 1,5-метровая дистанция между столами, посетители заведения курили кальян, — рассказали в ККИ. — По результатам проверки принято решение о временном запрете деятельности организации, вход в ресторан опечатан».

Напомним, что в Петербурге введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 17 июня максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе не может превышать 3 тыс. человек. Посетители массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, обязаны использовать маски. В фан-зонах запрещено оказание услуг общественного питания и продажа продуктов питания, за исключением напитков. Общепит не сможет работать в промежуток с 02:00 до 06:00 часов утра, — требования обязательны к исполнению как персоналом, так и всеми посетителями.