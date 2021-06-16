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В Петербурге закрыли ресторан после рейда по центру города

ИА Regnumиещё 2
23 часа назад
Кафе и рестораны на трех центральный проспектах и нескольких улицах Санкт-Петербурга подверглись проверке со стороны чиновников и полицейских города. Одно из заведений пришлось закрыть из-за многочисленных нарушений коронавирусных ограничений. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.
В Петербурге закрыли ресторан после рейда по центру города
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Вечером 15 июня чиновники Смольного и полиции прошлись по 35 объектам общепита и магазинам в Центральном районе города. Среди них — кафе и рестораны, а также магазины на Лиговском, Невском и Суворовском проспектах, улицах Моисеенко и Восстания, 8-й Советской и Новгородской улицах, в переулке Ульяны Громовой. Были выявлены 17 нарушителей, которых привлекли к административной ответственности за отсутствие QR-кода, не использование масок сотрудниками и посетителями общепита, отсутствие разметки для соблюдения дистанции.
«В результате проверки ресторана на Садовой улице также выявлен ряд нарушений: персонал работал частично без СИЗ, отсутствовали разметка и санитайзеры, не осуществлялась термометрия при входе, не соблюдалась 1,5-метровая дистанция между столами, посетители заведения курили кальян, — рассказали в ККИ. — По результатам проверки принято решение о временном запрете деятельности организации, вход в ресторан опечатан».
Напомним, что в Петербурге введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 17 июня максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе не может превышать 3 тыс. человек. Посетители массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, обязаны использовать маски. В фан-зонах запрещено оказание услуг общественного питания и продажа продуктов питания, за исключением напитков. Общепит не сможет работать в промежуток с 02:00 до 06:00 часов утра, — требования обязательны к исполнению как персоналом, так и всеми посетителями.
Напомним, по поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге ежедневно проводятся проверки требований постановления городского правительства 121 «О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции».
«Проверки уже дали результат, нарушений стало меньше. Соблюдение правил — вопрос нашей общей ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих», — заявил ранее губернатор.
Общество,Александр Беглов,Санкт-Петербург,Россия,
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