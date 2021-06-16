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Математики рассчитали пик заболеваемости коронавирусом в России

News.ru
45 минут назад
Максимальный суточный прирост COVID-19 в России может быть зафиксирован в конце июня. Он составит около 25 тысяч случаев. Такой прогноз дали математики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), пишут «Известия».
Математики: пик эпидемии COVID придется на июль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В этом случае пик эпидемии придётся на середину июля, — пояснил изданию завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.
По его словам, количество активных больных будет составлять порядка 580 тысяч человек, что превысит показатели предыдущего пика, который был зафиксирован в январе. Тогда число больных составляло 560 тысяч.
По прогнозу специалистов, в середине лета суточный прирост пойдёт на спад и сократится до 20 тысяч случаев. К 1 августа количество новых случаев снизится до половины пикового значения.
Захаров добавил, что из-за низких темпов прививочной кампании в России возможна четвёртая и пятая волны коронавируса.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти шести российских регионов ужесточили ограничения. Соответствующие решения были приняты в Московской, Вологодской и Мурманской областях, Хабаровском крае, а также в республиках Бурятия и Марий Эл.
Общество,Виктор Захаров,газета "Известия",Россия,
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