Какие проблемы со здоровьем возникают у переболевших COVID

Анализ записей медицинского страхования около двух миллионов пациентов с коронавирусом выявил новые проблемы со здоровьем почти у четверти, в том числе у тех, чья инфекция была легкой или бессимптомной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на некоммерческую организацию о медицинскому страхованию Fair Health.

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости» Алексей Даничев/РИА «Новости»

По данным издания, разнообразные последствия коснулись всех, включая детей. Наиболее частыми новыми проблемами со здоровьем были боли в нервах и мышцах, затрудненное дыхание, высокое содержание холестерина, недомогание и утомляемость, а также высокое кровяное давление.

Некоторые пациенты жаловались на проблемы с кишечником, мигрени, кожные заболевания, сердечные аномалии, нарушения сна, тревогу и депрессию. Поти половина госпитализированных с COVID-19 впоследствии испытали проблемы со здоровьем. То же самое произошло с 27% людей с легкими или умеренными симптомами и 19% пациентов, у которых вообще не было симптомов.