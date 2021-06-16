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Ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем возникают у переболевших COVID-19

Газета.Ru
34 минуты назад
Анализ записей медицинского страхования около двух миллионов пациентов с коронавирусом выявил новые проблемы со здоровьем почти у четверти, в том числе у тех, чья инфекция была легкой или бессимптомной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на некоммерческую организацию о медицинскому страхованию Fair Health.
Какие проблемы со здоровьем возникают у переболевших COVID
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»Алексей Даничев/РИА «Новости»
По данным издания, разнообразные последствия коснулись всех, включая детей. Наиболее частыми новыми проблемами со здоровьем были боли в нервах и мышцах, затрудненное дыхание, высокое содержание холестерина, недомогание и утомляемость, а также высокое кровяное давление.
Некоторые пациенты жаловались на проблемы с кишечником, мигрени, кожные заболевания, сердечные аномалии, нарушения сна, тревогу и депрессию. Поти половина госпитализированных с COVID-19 впоследствии испытали проблемы со здоровьем. То же самое произошло с 27% людей с легкими или умеренными симптомами и 19% пациентов, у которых вообще не было симптомов.
По мнению руководителя службы исследований и разработок в VA St. Louis Health Care System и врача Зияда Аль-Али, исследование "подчеркивает, что длительный период течения COVID-19 может повлиять почти на все системы органов". Он подчеркнул, что некоторые из этих проблем со здоровьем могут стать хроническими. Ранее ученые из Йельского университета выяснили, что простуда может защитить человека от коронавируса.
Общество,Наука и техника,New York Times,
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