Порнографию могут легализовать через госуслуги

Порнографию в Интернете предлагается поделить на «незаконную» и на «не запрещённую законом», последнюю разрешат смотреть только совершеннолетним. Подтверждать для этого возраст надо будет через госуслуги, пишет «Коммерсант».

Инициатива принадлежит Главному радиочастотному центру, который находится в ведомстве Роскомнадзора . «Незаконной» авторы инициативы назвали детскую порнографию и «явно оскорбительную», это изнасилования и прочие жестокие действия.

«Не запрещённая законом» — это материалы в виде «натуралистических изображений» или описаний половых органов совершеннолетнего человека, а также «половое сношение» либо сопоставимое с этим действие сексуального характера.

Просмотр «незапрещённой» порнографии предлагается сделать доступным только для совершеннолетних. Как вариант контроля возрастного ценза авторы указали разработку порносайтами системы верификации показателей либо вход через систему идентификации ЕСИА, если она используется на сайте госуслуг.

Доступ к порнографии должен быть ограничен до тех пор, пока пользователь не подтвердит свой возраст.