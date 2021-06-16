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Порнографию в Интернете разделят и переведут на госуслуги

News.ruиещё 2
39 минут назад
Порнографию в Интернете предлагается поделить на «незаконную» и на «не запрещённую законом», последнюю разрешат смотреть только совершеннолетним. Подтверждать для этого возраст надо будет через госуслуги, пишет «Коммерсант».
Порнографию могут легализовать через госуслуги
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Инициатива принадлежит Главному радиочастотному центру, который находится в ведомстве Роскомнадзора. «Незаконной» авторы инициативы назвали детскую порнографию и «явно оскорбительную», это изнасилования и прочие жестокие действия.
«Не запрещённая законом» — это материалы в виде «натуралистических изображений» или описаний половых органов совершеннолетнего человека, а также «половое сношение» либо сопоставимое с этим действие сексуального характера.
Просмотр «незапрещённой» порнографии предлагается сделать доступным только для совершеннолетних. Как вариант контроля возрастного ценза авторы указали разработку порносайтами системы верификации показателей либо вход через систему идентификации ЕСИА, если она используется на сайте госуслуг.
Доступ к порнографии должен быть ограничен до тех пор, пока пользователь не подтвердит свой возраст.
Как сообщалось ранее, Роскомнадзор направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой проверить контент Pornhub на предмет нарушения закона. В ведомстве считают, что ролики порносайта содержат оскорбление представителя власти, нарушение правил на свободу вероисповедания, а также пропаганду наркотиков.
Общество,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,
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