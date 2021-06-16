Англичанин назвал кошмарное русское слово

Автор блога «За пределами ОНЛАЙНА» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал об англичанине, который четыре года живет в России и изучает русский язык. «Кошмаром» для английского студента стали слова «пока» и «давай».

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Сначала на занятиях по русскому языку он узнал, что «пока» - это форма прощания. Позже выяснилось, что это также и наречие, означающее «в течение некоторого времени», и союз.

«Пример: <<Может пойдем поедим? - Пока не хочу>> Я понимаю так: <<Прощай! Не хочу. >> Что я такого сказал, что ты решил уйти?» - рассказал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Вершиной мастерства англичанин считает понимание слова «давай». Знакомый россиянин объяснял ему, что «давай» - это частица, означающая призыв к действию: «Давай сходим в магазин».

«Я на радостях возглашаю: ооо, я понял как это! И тут он говорит: молодец! Давай...Что давай? И тут получается, что слово «давай» - еще означает слово «пока». Это какой-то кошмар » - отметил он.

В блоге «Записки интернациональной пары» ранее опубликовали историю молодого человека из Индии, которому с трудом давался русский язык. Викрам приехал в Россию, не зная ни слова по-русски: ему казалось, что россияне «читают английские слова задом наперед».