В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Англичанин назвал кошмарное русское слово

Елена Прошина
1 час назад
Автор блога «За пределами ОНЛАЙНА» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал об англичанине, который четыре года живет в России и изучает русский язык. «Кошмаром» для английского студента стали слова «пока» и «давай».
Англичанин назвал кошмарное русское слово
Фото: РИА Новости УкраинаРИА Новости Украина
Сначала на занятиях по русскому языку он узнал, что «пока» - это форма прощания. Позже выяснилось, что это также и наречие, означающее «в течение некоторого времени», и союз.
«Пример: <<Может пойдем поедим? - Пока не хочу>> Я понимаю так: <<Прощай! Не хочу. >> Что я такого сказал, что ты решил уйти?» - рассказал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Вершиной мастерства англичанин считает понимание слова «давай». Знакомый россиянин объяснял ему, что «давай» - это частица, означающая призыв к действию: «Давай сходим в магазин».
«Я на радостях возглашаю: ооо, я понял как это! И тут он говорит: молодец! Давай...Что давай? И тут получается, что слово «давай» - еще означает слово «пока». Это какой-то кошмар » - отметил он.
В блоге «Записки интернациональной пары» ранее опубликовали историю молодого человека из Индии, которому с трудом давался русский язык. Викрам приехал в Россию, не зная ни слова по-русски: ему казалось, что россияне «читают английские слова задом наперед».
Одним из самых сложных Викрам считает слово «подожди» и произносит его как «подожжжи», много проблем возникает и с буквой «ы». Иногда он путает «только» и «просто» и боится длинных слов, к примеру, слова «достопримечательности».
Общество,Русский язык,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители