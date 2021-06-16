Англичанин назвал кошмарное русское слово

Автор блога «За пределами ОНЛАЙНА» на платформе «Яндекс.Дзен»
рассказал об англичанине, который четыре года живет в России
и изучает русский язык. «Кошмаром» для английского студента стали слова «пока» и «давай».
Фото: РИА Новости УкраинаРИА Новости Украина
Сначала на занятиях по русскому языку он узнал, что «пока» - это форма прощания. Позже выяснилось, что это также и наречие, означающее «в течение некоторого времени», и союз.
«Пример: <<Может пойдем поедим? - Пока не хочу>> Я понимаю так: <<Прощай! Не хочу. >> Что я такого сказал, что ты решил уйти?» - рассказал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Вершиной мастерства англичанин считает понимание слова «давай». Знакомый россиянин объяснял ему, что «давай» - это частица, означающая призыв к действию: «Давай сходим в магазин».
«Я на радостях возглашаю: ооо, я понял как это! И тут он говорит: молодец! Давай...Что давай? И тут получается, что слово «давай» - еще означает слово «пока». Это какой-то кошмар » - отметил он.
В блоге «Записки интернациональной пары»
ранее опубликовали историю молодого человека из Индии, которому с трудом давался русский язык. Викрам приехал в Россию, не зная ни слова по-русски: ему казалось, что россияне «читают английские слова задом наперед».
Одним из самых сложных Викрам считает слово «подожди» и произносит его как «подожжжи», много проблем возникает и с буквой «ы». Иногда он путает «только» и «просто» и боится длинных слов, к примеру, слова «достопримечательности».