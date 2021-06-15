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Инкубационный период COVID-19 сократился

Lenta.ru
1 час назад
Главный врач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Об этом он рассказал в интервью RT.
Инкубационный период COVID-19 сократился до пяти дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса», — сказал медик.
При этом он не стал комментировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом COVID-19.
В том же интервью Проценко заявил, что остановить пандемию COVID-19 может только обязательная вакцинация населения. Также, по его мнению, причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве могло стать «фееричное» отношение граждан к маскам, несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность.
За последние сутки в России выявили 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявлено 5 236 593 случая инфицирования.
Общество,Денис Проценко,
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