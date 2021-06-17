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В ПФР объяснили, как служба в армии влияет на размер пенсии

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
За каждый год службы в армии россиянам начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом заявили в Пенсионном фонде РФ (ПФР).
В ПФР объяснили, как служба в армии влияет на размер пенсии
Фото: ТАССТАСС
«Время, пока человек находится в армии, учитывается в стаж, за него даются пенсионные коэффициенты: 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год», — цитирует пресс-службу фонда РИА «Новости».
В ПФР подчеркнули, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.
По данным Росстата, средний размер пенсий в России в четвертом квартале прошлого года составил 16 790 рублей. При этом россиянам советуют самостоятельно откладывать деньги на пенсию. Наименее рискованным инструментом накопления являются банковские депозиты, пишет «Национальная служба новостей».
Общество,Пенсионный фонд РФ,
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