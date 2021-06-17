В ПФР объяснили, как служба в армии влияет на размер пенсии

«Время, пока человек находится в армии, учитывается в стаж, за него даются пенсионные коэффициенты: 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год», — цитирует пресс-службу фонда РИА «Новости».
В ПФР подчеркнули, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.
По данным Росстата, средний размер пенсий в России в четвертом квартале прошлого года составил 16 790 рублей. При этом россиянам советуют самостоятельно откладывать деньги на пенсию. Наименее рискованным инструментом накопления являются банковские депозиты, пишет «Национальная служба новостей».