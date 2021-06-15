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Экс-глава управления Генпрокуратуры Лысейко, расследовавший дело ЮКОСа, умер в Москве

ТАССиещё 1
1 час назад
Экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко умер в Москве. Об этом журналистам сообщил депутат Государственной думы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Расследовавший дело ЮКОСа следователь умер от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Вчера скончался экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Прощание с ним пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище", - сказал он.
По данным источника ТАСС, Лысейко умер из-за осложнений после заражения новой коронавирусной инфекцией.
Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР, после распада Советского Союза работал в следственном управлении Генпрокуратуры России, возглавлял управление Генеральной прокуратуры России по расследованию особо важных дел. Ушел в отставку в сентябре 2006 года. В период его руководства управлением расследовался целый ряд громких дел, в их числе первое дело в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также дело владельца "Медиа-Моста" Владимира Гусинского.
Общество,Владимир Лысейко,Платон Лебедев,Владимир Гусинский,Михаил Ходорковский,ЮКОС,Генпрокуратура РФ,Москва,
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