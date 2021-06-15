Расследовавший дело ЮКОСа следователь умер от COVID

Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР, после распада Советского Союза работал в следственном управлении Генпрокуратуры России, возглавлял управление Генеральной прокуратуры России по расследованию особо важных дел. Ушел в отставку в сентябре 2006 года. В период его руководства управлением расследовался целый ряд громких дел, в их числе первое дело в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского
и Платона Лебедева
, а также дело владельца "Медиа-Моста" Владимира Гусинского
.