Денис Проценко назвал вакцинацию единственным способом победить пандемию

Он также добавил, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве
могло стать легкомысленное отношение горожан к маскам, несоблюдение социальной дистанции и «общая расслабленность». «Наверное, люди за год устали. И всё это по совокупности дало взрыв, который называется третьей волной», — сказал медик в интервью RT. Специалист отметил, что рост заболеваемости вскоре затронет другие регионы. «Это новая болезнь с новыми сценариями. Мы видим, что укоротился инкубационный период. Клиническая картина сильно не поменялась, но появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приёмы лечения осложнений», — заключил главврач.