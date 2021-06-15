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Денис Проценко назвал вакцинацию единственным способом победить пандемию

Говорит Москва
1 час назад
Он также добавил, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве могло стать легкомысленное отношение горожан к маскам, несоблюдение социальной дистанции и «общая расслабленность». «Наверное, люди за год устали. И всё это по совокупности дало взрыв, который называется третьей волной», — сказал медик в интервью RT. Специалист отметил, что рост заболеваемости вскоре затронет другие регионы. «Это новая болезнь с новыми сценариями. Мы видим, что укоротился инкубационный период. Клиническая картина сильно не поменялась, но появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приёмы лечения осложнений», — заключил главврач.
Общество,Денис Проценко,Москва,
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