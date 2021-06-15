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Оскорбления пассажира в адрес стюардессы сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Пассажир пошутил над стюардессой из-за задержки рейса и был отчитан членом экипажа самолета авиакомпании American Airlines. Видео, на котором мужчина оскорблял бортпроводницу, опубликовано в аккаунте в TikTok одного из очевидцев произошедшего.
На видео один из путешественников выкрикивает непристойности стюардессе, называя ее «жирной гориллой». Также уточняется, что, когда один из членов экипажа объяснила пассажирам, что рейс приземлится в Роли для дозаправки, буйный мужчина саркастично заявил, что рейс был отменен, так как стюардессы не наелись, и предложил дать им шоколадный батончик.
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