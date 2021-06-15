В Большом театре заявили об отсутствии иска от Волочковой

Большой театр не получал иск от бывшей балерины театра Анастасии Волочковой, сообщили в пресс-службе театра.

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15 июня Анастасия Волочкова созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что собирается судиться с Большим театром из-за своего увольнения в 2003 году, которое она считает несправедливым и незаконным.

«Когда я узнала, что оказывается, они мне должны были, и когда я сейчас узнала, сколько, то вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость», - заявила Волочкова.

Она сообщила, что один из исков к руководству Большого уже подан.

При этом в пресс-службе театра заявили РИА «Новости», что не получали иск от Волочковой.

«Большой театр не может комментировать, поскольку официальных документов от Волочковой в театр не поступало», - сказал представитель пресс-службы.

Волочкова работала в Большом театре в 1998-2003 годах. Ее уволили по причине несоответствия ее физической формы предъявляемым театром требованиям. Тогда танцовщица обращалась в суд по поводу отказа театра подписать с ней очередной годовой контракт и выиграла дело.