В Большом театре заявили об отсутствии иска от Волочковой

Большой театр не получал иск от бывшей балерины театра Анастасии Волочковой, сообщили в пресс-службе театра.
15 июня Анастасия Волочкова созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что собирается судиться с Большим театром из-за своего увольнения в 2003 году, которое она считает несправедливым и незаконным.
«Когда я узнала, что оказывается, они мне должны были, и когда я сейчас узнала, сколько, то вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость», - заявила Волочкова.
Она сообщила, что один из исков к руководству Большого уже подан.
При этом в пресс-службе театра заявили
РИА «Новости», что не получали иск от Волочковой.
«Большой театр не может комментировать, поскольку официальных документов от Волочковой в театр не поступало», - сказал представитель пресс-службы.
Волочкова работала в Большом театре в 1998-2003 годах. Ее уволили по причине несоответствия ее физической формы предъявляемым театром требованиям. Тогда танцовщица обращалась в суд по поводу отказа театра подписать с ней очередной годовой контракт и выиграла дело.
Впоследствии Волочкова неоднократно делала громкие заявления о коррупции несправедливости в Большом театре. В частности, она говорила, что из-за руководства театра не может получить свою зарплату за пять лет. Затем она утверждала, что Большой театр не возвращает ей трудовую книжку, из-за чего она не может оформить пенсию. Кроме того, по словам Волочковой, Большой театр «пропах педерастией и погряз в проституции».