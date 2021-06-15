Фруктовые вина исчезнут с прилавков

С прилавков российских магазинов исчезнут фруктовые вина. Как сообщает «Российская газета», производители должны распродать все остатки фруктовых вин до 1 октября 2021 года.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Согласно законопроекту, реализация фруктовых вин в розничных магазинах прекратится с 1 января 2022 года. Со следующего года фруктовые вина появятся на прилавках под названием «плодовая алкогольная продукция» и «плодовый алкогольный напиток».

По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, изменение названия на непонятную для потребителя плодовую алкогольную продукцию вынудит многих российских производителей свернуть производство фруктовых вин, а импортеров - прекратить поставки.

В законопроекте прописано, что плодовой алкогольной продукцией признается алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 6 до 15% объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения дробленых свежих плодов одного вида или нескольких видов, либо плодового (фруктового) сусла, либо восстановленного концентрированного плодового сока с добавлением или без добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта.