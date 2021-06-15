Президентский Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок

Президентский Фонд культурных инициатив с 15 июня начнет принимать заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов, сообщает
РИА «Новости».
Заявки будут приниматься до 30 июля. В августе экспертный совет фонда, состоящий из 28 человек во главе с композитором и продюсером Игорем Матвиенко
, выберет победителей конкурса, а в сентябре координационный совет утвердит итоги конкурсного отбора.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, на поддержку культурных инициатив будет направлено около 5 млрд рублей.
Заявки в Фонд культурных инициатив могут подавать некоммерческие организации, муниципальные организации и учреждения культуры, индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, созданные в форме коммерческих организаций.
По словам генерального директора фонда Романа Карманова, главной целью конкурса является всесторонняя поддержка проектов в области искусства, культуры и креативных индустрий.
Заявки можно подавать по нескольким типам направлений. Они должны относиться к академическому искусству или креативным индустриям – литературе, издательскому делу, дизайну, музыке, архитектуре, урбанистике, мультимедийным технологиям, кино и театру.
Также можно участвовать в конкурсе на межотраслевые, сетевые и кросс-культурные проекты; образовательные и наставнические проекты; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты в области современной популярной культуры и стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий.