Умер музыкальный руководитель Театра Терезы Дуровой

Гуткин окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Выступил музыкальным руководителем и дирижером около 20 музыкально-театральных постановок, сотрудничал с театром "Экспромт", театром "Школа современной пьесы", Конфедерацией театральных союзов.

Более 10 лет являлся музыкальным руководителем Театра Терезы Дуровой, стал автором музыки к спектаклям "Маугли", "Спящая красавица", "Принц и нищий", "Японская сказка. Меч самурая", "Укрощение строптивой", "Тень", "Сирано де Бержерак", "Тайна волшебного зелья", "Волшебная мельница Сампо" и другим, а также к шотландской сказке "Вересковый мед", премьера которой назначена на осень 2021 года.