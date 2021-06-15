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Умер музыкальный руководитель Театра Терезы Дуровой Максим Гуткин

ТАССиещё 2
35 минут назад
Музыкальный руководитель московского Театра Терезы Дуровой, композитор и дирижер Максим Гуткин умер во вторник в возрасте 60 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.
Умер музыкальный руководитель Театра Терезы Дуровой
Фото: © Елена Маряшина/Пресс-служба Театра Терезы Дуровой© Елена Маряшина/Пресс-служба Театра Терезы Дуровой
"Максим Гуткин скончался", - сказали в пресс-службе.
Гуткин окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Выступил музыкальным руководителем и дирижером около 20 музыкально-театральных постановок, сотрудничал с театром "Экспромт", театром "Школа современной пьесы", Конфедерацией театральных союзов.
Более 10 лет являлся музыкальным руководителем Театра Терезы Дуровой, стал автором музыки к спектаклям "Маугли", "Спящая красавица", "Принц и нищий", "Японская сказка. Меч самурая", "Укрощение строптивой", "Тень", "Сирано де Бержерак", "Тайна волшебного зелья", "Волшебная мельница Сампо" и другим, а также к шотландской сказке "Вересковый мед", премьера которой назначена на осень 2021 года.
Общество,Максим Гуткин,Тереза Дурова,
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