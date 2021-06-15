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В Подмосковье отменили школьные выпускные из-за коронавируса

Lenta.ru
1 час назад
Власти Подмосковья приняли решение отменить общегородские школьные выпускные из-за ситуации с распространением коронавируса. Торжественные мероприятия будут проходить на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, передает РИА Новости.
В Подмосковье отменили школьные выпускные
Фото: ТАССТАСС
Общество,Правительство московской области,РИА Новости,Московская Область,
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