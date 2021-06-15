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Минобрнауки порекомендовало столичным вузам провести сессию дистанционно

Вечерняя Москва
15 минут назад
Всем вузам Москвы рекомендуют перейти на дистанционный формат работы. Соответствующий приказ опубликовало Министерство науки и высшего образования РФ во вторник, 15 июня.
Столичным вузам разрешили проведение сессий дистанционно
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Уточняется, что подведомственные организации высшего образования могут провести летнюю сессию и итоговую аттестацию на удаленке.
Минобрнауки также выдало данную рекомендацию неподведомственным вузам.
Ранее было принято решение о продлении длинных выходных в столице до конца недели. Отдыхать будут в первую очередь офисные работники.
Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».
Общество,Минобрнауки,Москва,
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