Столичным вузам разрешили проведение сессий дистанционно

Уточняется, что подведомственные организации высшего образования могут провести летнюю сессию и итоговую аттестацию на удаленке.

Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».