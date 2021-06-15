14 185 новых случаев COVID-19 выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Фото: ТАСС ТАСС

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%. В частности, в Бурятии за сутки выявили 205 заразившихся (максимум с 22 декабря 2020 года), в Нижегородской области - 192 (максимум с 25 апреля 2021 года), в Воронежской - 174, в Ростовской - 155, в Свердловской - 146. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 291 169. Это максимум с 22 марта.

Число вылечившихся возросло за сутки на 8 597, до 4 818 244. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 92% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 279 пациентов в Республике Бурятия, 222 - в Ростовской области, 171 - в Воронежской области, 127 - в Свердловской области, 115 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов возросло за сутки на 379 против 371 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции умерли 127 180 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 20 летальных случаев в Нижегородской области, 15 - в Ульяновской области, 14 - в Воронежской области, 13 - в Свердловской области, 12 - в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 805 против 6 590 днем ранее, до 1 248 112. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,55%.