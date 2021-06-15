Утопающую в толпах людей набережную Ялты показали на видео

В Ялту в начале курортного сезона уже приехало множество отдыхающих. Толпы туристов на набережной крымского города запечатлели на камеру блогеры, соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».

У некоторых ресторанов и заведений общественного питания уже возникли очереди. При этом, судя по кадрам, не все гулящие по Ялте соблюдают антикоронавирусные меры, многие решили отказаться от масок в общественных местах.