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Утопающую в толпах людей набережную Ялты показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Ялту в начале курортного сезона уже приехало множество отдыхающих. Толпы туристов на набережной крымского города запечатлели на камеру блогеры, соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».
У некоторых ресторанов и заведений общественного питания уже возникли очереди. При этом, судя по кадрам, не все гулящие по Ялте соблюдают антикоронавирусные меры, многие решили отказаться от масок в общественных местах.
К началу курортного сезона в Крыму открылись 700 отелей и санаториев.
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