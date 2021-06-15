Сколько стоит автопутешествие в Сочи

Путешествие на машине из Москвы Сочи для семьи из четырех человек будет стоить около в среднем 25,5 тысяч рублей в одну сторону. Эти данные по итогам проведенных исследований обнародовали «СберАвто» и «Эвотор».

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Отмечается, что эксперты подсчитывали сумму трат по маршруту по трассе М4. При этом они взяли в расчет несколько технических остановок, обеденную паузу в Воронеже, а также ужин и ночь в Ростове-на-Дону. Чтобы добраться до пункта назначения потребуется 35 часов.

На автотрассе М4 есть 19 платных участков. Стоимость передвижения по ним обойдется 1750 рублей, если оплачивать наличными, или 1400 рублей при использовании транспондера. Траты на бензин для машины среднего класса будут составлять чуть более 6100 рублей в одну сторону, сообщает NEWS.ru.

Также перед длительной дорогой эксперты советуют подготовить транспортное средство к поездке, что потребует около 6000 рублей. Комплектация автомобильной аптечки будет стоить примерно 400 рублей, а набор автомобилиста порядка 1700 рублей. В дороге не обойтись и без омывающей жидкости (100-150 рублей). Для комфорта в пути поездки пассажирам нужны будут автоподушки (720 рублей), вода и пища для перекусов в дорогу обойдутся в среднем в 700 рублей.