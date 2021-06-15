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Появилось видео причины возможного закрытия дворца “Мегаспорт”

Александр Кузьмин
1 час назад
Московский дворец спорта "Мегаспорт" могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей, либо закрыть на 90 суток после концерта группы "Звери". Всё из-за несоблюдения мер предосторожности во время пандемии коронавируса.
В социальных сетях появилось множество видео с концерта, на которых можно увидеть, насколько не соблюдается социальная дистанция, большинство зрителей не носят индивидуальных средств защиты.
Напомним, что это не первый прецедент, в конце ноября прошлого года был временно закрыт ледовый дворец в Санкт-Петербурге после грубых нарушений на концерте Басты.
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