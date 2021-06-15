Появилось видео причины возможного закрытия дворца “Мегаспорт”

Московский дворец спорта "Мегаспорт" могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей, либо закрыть на 90 суток после концерта группы "Звери". Всё из-за несоблюдения мер предосторожности во время пандемии коронавируса.

В социальных сетях появилось множество видео с концерта, на которых можно увидеть, насколько не соблюдается социальная дистанция, большинство зрителей не носят индивидуальных средств защиты.