Вирусолог спрогнозировал спад летней волны COVID

По его мнению, для снижения заболеваемости было бы полезно ввести меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.

В прошлом году к 15 июня уже был достигнут спад по заболеваемости, который продолжался до середины сентября, напомнил Чепурнов. Скорее всего, по его мнению, в этом году произошло некое смещение волн заболеваемости и весенний подъем "догнал" Россию в июне.