Мэр Анапы предложил блогеру Варламову должность своего зама

Поясняется, что в понедельник, в международный День блогера, Варламов приехал в Анапу по приглашению мэра.

Анапа - один из курортов Краснодарского края. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.