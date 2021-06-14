Мэр Анапы предложил блогеру Варламову должность своего зама

"Учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны. Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды", - говорится в сообщении.
"После большой прогулки по городу с популярным урбанистом Василий Швец отметил, что многие замечания и предложения Ильи не оказались для него новыми, и большинство вопросов уже находятся в различной стадии решения. О всех проблемах мэрия узнает в первую очередь от жителей и гостей курорта через специально созданный муниципальный центр управления", - добавили в мэрии.