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"Какая нам разница до вас?": Соловьев устроил жаркий спор со зрителем из российской глубинки

Ювелина Бернст
26 минут назад
Журналист Владимир Соловьев почти полчаса прямого эфира «Соловьев Live» проспорил со зрителем из Тулы о проблемах малого бизнеса и речи бизнес-омбудсмена Анастасии Татуловой на ПМЭФ.
"Какая нам разница до вас?": Соловьев сцепился в эфире со бизнесменом
Фото: ТАССТАСС
В своей речи Татулова предложила "убрать Росреестр" и оказать поддержку малому бизнесу.
Слушатель рассказал, что является предпринимателем. Он выразил солидарность с Татуловой, отметив, что она сказала много важных для бизнеса вещей.
«А какая нам разница до вас?!», - начал Соловьев.
Далее он высказал мнение, что бизнес нацелен только на прибыль, в то время как необходимо думать о потребителях. Также журналист отметил, что бизнесу не нужно рассчитывать на повышение прибыли за счет снижения налогов.
Слушатель заявил, что государственная система построена не таким образом, чтобы помогать бизнесу. На что Соловьев возмутился, почему государство должно помогать предпринимателям.
«Главная проблема, бизнес всегда эгоистичен. Государство по своей природе не может быть эгоистично», - заявил Соловьев. По его мнению, малый бизнес хочет, чтобы о "нем просто забыли».
Слушатель возразил, что хотя «налоги у нас не повышаются, а в итоге неналоговые платежи потихонечку подтаскивают».
В таком духе ведущий и слушатель проспорили 25 минут.
Общество,Владимир Соловьев,Росреестр,
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