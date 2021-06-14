«Замерзли в пальто»: туристы разочаровались в Сочи

Российские туристы рассказывают о своем разочаровании от отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края , вызванном не летней погодой, установившейся в Сочи . Об этом пишет «Царьград».

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«Мы реально замерзли в пальто», - приводит слова одной из туристок издание.

Она рассказала, что была вынуждена поменять оплаченный тур в Турцию на поездку к Черному морю. По ее словам, помимо плохой погоды, ее неприятно поразили космические цены буквально на все на российском курорте.

В публикации также приводится повествование семейной пары из Ханты-Мансийска. Муж с женой впервые собрались провести отпуск в пятизвездочном отеле в турецком Сиде без детей. Но из-за отмены авиаперелетов из России в Турцию пришлось вместо Средиземного моря отправиться на берега Черного. Сначала их поселили вместо пятизвездочной гостиницы в «четверку» без ожидаемого шведского стола и «все включено».

«Качество питания не идет ни в какое сравнение с турецким», - возмущается женщина.

Кроме того, отдыхающих раздосадовало отсутствие в Сочи нормальных пляжей. Дело в том, что в российском городе пляжем считается покрытая галькой узкая полоса земли у моря. В то время как турецкие пляжи гораздо более просторны.