«Замерзли в пальто»: туристы разочаровались в Сочи

Российские туристы рассказывают о своем разочаровании от отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края
, вызванном не летней погодой, установившейся в Сочи
. Об этом пишет
«Царьград».
«Мы реально замерзли в пальто», - приводит слова одной из туристок издание.
Она рассказала, что была вынуждена поменять оплаченный тур в Турцию на поездку к Черному морю. По ее словам, помимо плохой погоды, ее неприятно поразили космические цены буквально на все на российском курорте.
В публикации также приводится повествование семейной пары из Ханты-Мансийска. Муж с женой впервые собрались провести отпуск в пятизвездочном отеле в турецком Сиде без детей. Но из-за отмены авиаперелетов из России в Турцию пришлось вместо Средиземного моря отправиться на берега Черного. Сначала их поселили вместо пятизвездочной гостиницы в «четверку» без ожидаемого шведского стола и «все включено».
«Качество питания не идет ни в какое сравнение с турецким», - возмущается женщина.
Кроме того, отдыхающих раздосадовало отсутствие в Сочи нормальных пляжей. Дело в том, что в российском городе пляжем считается покрытая галькой узкая полоса земли у моря. В то время как турецкие пляжи гораздо более просторны.
В довершение к этим неприятностям, пару в Сочи встретила холодная погода. Их, видимо, никто не предупредил, что в то время как в турецком Сиде уже вовсю купаются в теплом море и загорают на ярком солнце, в Краснодарском крае обычно стоит промозглая погода, не располагающая к увеселениям на воде.