"Хороший русская водка!": Словаки закатили пьянку в метро Петербурга

В преддверии матча Словакия-Польша чемпионата Европы по футболу, запланированного на 14 июня в Санкт Петербурге, пассажиры метрополитена Северной столицы стали свидетелями веселой попойки, устроенной болельщиками-словаками прямо в вагоне поезда.
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На видео, запечатлевшем "подготовку" футбольных фанатов к схватке их команды с польской сборной, видно, как один из немолодых болельщиков, одетый в майку словацкой сборной с бутылкой водки в руках угощает пассажиров горячительным напитком.
"Хороший русская водка!", - радостно говорит болельщик.
Согласно наблюдениям питерских СМИ, болельщики сборной Словакии начали прибывать в Петербург 12 июня. Еще в аэропорту «Пулково» они привлекали к себе внимание песнями, танцами и фанатскими нарядами.
Они пробудут в Санкт-Петербурге, как минимум, до 18 июня. Ведь у сборной Словакии запланировано два матча в российском городе: 14 июня — против Польши и 18 июня — против Швеции.