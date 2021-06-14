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"Хороший русская водка!": Словацкие фанаты закатили пьянку с пассажирами питерского метро

Елена Прошина
1 час назад
В преддверии матча Словакия-Польша чемпионата Европы по футболу, запланированного на 14 июня в Санкт Петербурге, пассажиры метрополитена Северной столицы стали свидетелями веселой попойки, устроенной болельщиками-словаками прямо в вагоне поезда.
"Хороший русская водка!": Словаки закатили пьянку в метро Петербурга
Фото: ВидеокадрВидеокадр
На видео, запечатлевшем "подготовку" футбольных фанатов к схватке их команды с польской сборной, видно, как один из немолодых болельщиков, одетый в майку словацкой сборной с бутылкой водки в руках угощает пассажиров горячительным напитком.
"Хороший русская водка!", - радостно говорит болельщик.
Согласно наблюдениям питерских СМИ, болельщики сборной Словакии начали прибывать в Петербург 12 июня. Еще в аэропорту «Пулково» они привлекали к себе внимание песнями, танцами и фанатскими нарядами.
Они пробудут в Санкт-Петербурге, как минимум, до 18 июня. Ведь у сборной Словакии запланировано два матча в российском городе: 14 июня — против Польши и 18 июня — против Швеции.
Общество,Санкт-Петербург,
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