В крупных городах везде работают камеры, и найти поджигателя не составит труда.

Если поджог пуха повлечёт за собой пожар, то нарушителей могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Юридические лица могут обязать выплатить до миллиона рублей, сообщил радиостанции «Говорит Москва» юрист Родион Юрьев.

«В городах разведение открытого огня запрещено в общественных местах. Поджог пуха — это разведение открытого огня, это уже административное правонарушение. Статья 20.4 КоАП «Нарушение противопожарных правил» предполагает штраф на граждан от 2 до 3 тыс. рублей. Если введён особый противопожарный режим, как сейчас в областях, от 2 до 4 тыс. рублей. Если повлекло за собой возникновение пожара или уничтожение имущества, то на граждан от 4 до 5 тыс. рублей. Если причинён тяжкий вред здоровью, то можно до миллиона рублей на юридических лиц наложить штраф».

Если в результате поджога пуха загорелся автомобиль или другое имущество, то поджигатель должен будет возместить владельцу его стоимость.

«Никто не отменяет гражданско-правовую ответственность. Если будет установлено, что машина сгорела в результате такого поджога, либо скамейка, либо дерево (все они учтены и стоят на балансе города), то можно взыскать стоимость. С учётом того, что кругом стоят камеры, не настолько это и невозможная задача — выявить поджигателя. Помимо штрафа ещё и компенсация ущерба собственнику имущества, которое было повреждено».

Если пожар устроил несовершеннолетний, то ответственность будут нести его родители, добавил Юрьев.