Росстат: В российских регионах ускорилось вымирание населения

Росстат опубликовал уточненные данные за 2020 год. В некоторых регионах страны году естественная убыль населения значительно ускорилась. Об этом пишет РБК.

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По данным государственного статистического ведомства, естественная убыль населения России ускорилась в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом: с 317 200 человек в год до 702 000 человек.

Лидером по абсолютному снижению численности населения стала Москва. Так, за 2019 год ее население увеличилось на 16 200 человек, а в 2020-м снизилось на 24 600. Северная столица ускорила падения численности своих жителей с 308 человек в 2019-м до 17 9 000 в прошлом 2020-м.

Заметно уменьшилось и население Татарстана. В 2019 показатель убыли находился на уровне 180 человек за года, а в 2020 — уже 12 900. Зато регионы Северо-Кавказского федерального округа продолжают стабильно демонстрировать прирост численности жителей. Хотя, заметим, в 2020 году они несколько сократились.