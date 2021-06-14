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Роспотребнадзор оценил возможность заболеть коронавирусом после прививки

Lenta.ruиещё 2
54 минуты назад
Роспотребнадзор оценил возможность заболеть COVID-19 после прививки от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, небольшая вероятность того, что это случится, есть, передает РИА Новости.
Роспотребнадзор: COVID-19 можно заболеть после вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи», — рассказали там.
Даже если человек сделал прививку, при появлении соответствующих симптомов, в том числе ОРВИ, необходимо обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.
При этом сама вакцина от коронавируса на результат теста повлиять не может. В Роспотребнадзоре пояснили, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим коронавирусом привиться через несколько месяцев после болезни. Тогда специалисты также подчеркнули, что случаи заражения коронавирусом после прививки редки и возникают у людей, которые не завершили курс вакцинации или не соблюдали меры предосторожности.
Общество,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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