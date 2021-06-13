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В Петербурге объяснили очереди к больницам из машин скорой помощи

News.ru
16 минут назад
Очереди из скорых к больницам Петербурга вызваны особенностью работы стационаров, перепрофилированных для приёма пациентов с COVID-19. Об этом РБК сообщили в городском комитете по здравоохранению.
В Петербурге объяснили очереди из скорых
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Как заявили чиновники, большинство стационаров Санкт-Петербурга, которые перепрофилировали для приёма пациентов с коронавирусом, не имеют боксовой системы и одновременно могут принимать от пяти до семи человек. Остальные в это время ждут в машинах скорой помощи под наблюдением медиков.
В автомобиле скорой пациенты могут получать кислород и в случае необходимости будут обеспечены экстренной медицинской помощью, — цитирует медиапортал сообщение.
При этом в комитете добавили, что во время таких ситуаций больницам поручено вызывать на работу дополнительный персонал. Приём одного пациента занимает 15–20 минут.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что темпы вакцинации от коронавируса остаются низкими из-за «либеральной молодёжи». По его словам, они хотят убедиться в опасности болезни «на своей шкуре» и на состоянии близких людей.
Общество,Санкт-Петербург,
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