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Начальник опроверг слова донского Героя труда, рассказавшего Путину о зарплате

Ювелина Бернст
31 минуту назад
Руководитель ЗАО имени Кирова Шерефетдин Кахриманов утверждает, что его работник Александр Бондаренко, получивший звание Героя труда России, оговорился, называя главе государства Владимиру Путину сумму своей зарплаты, передает портал 161.RU.
Начальник опроверг слова Героя труда на награждении в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее тракториста из Ростовской области Бондаренко удостоили звания Героя труда. На церемонии награждения Путин поинтересовался, какая у него зарплата.
«24 тысячи в колхозе, средняя», - сказал Бондаренко.
На что президент ответил: «Это маловато, честно говоря».
При этом начальник тракториста утверждает, что средняя заработная плата работников его предприятия составила в 2020 году 30 654 рублей, учитывая зарплату уборщиц и диспетчера.
«Человек, конечно, не 24 тысячи зарабатывает. <...> Он оговорился, а все за это зацепились», - заявил Кахриманов.
Он отметил, что Бондаренко также сказал, что в сезон он зарабатывает по 70 тысяч рублей и ему «хватает денег».
«А сезон длится у нас пять-шесть месяцев. Но это никто не услышал уже, зацепились за первое слово», - сказал начальник.
Более того, по словам Кахриманова, он «вырастил» Бондаренко, и «из-за него сам ничего не получил еще, потому что его «двигает»»
Общество,Александр Бондаренко,Владимир Путин,Россия,
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