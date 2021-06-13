Начальник опроверг слова Героя труда на награждении в Кремле

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Ранее тракториста из Ростовской области Бондаренко удостоили звания Героя труда. На церемонии награждения Путин поинтересовался, какая у него зарплата.

«24 тысячи в колхозе, средняя», - сказал Бондаренко.

На что президент ответил: «Это маловато, честно говоря».

При этом начальник тракториста утверждает, что средняя заработная плата работников его предприятия составила в 2020 году 30 654 рублей, учитывая зарплату уборщиц и диспетчера.

«Человек, конечно, не 24 тысячи зарабатывает. <...> Он оговорился, а все за это зацепились», - заявил Кахриманов.

Он отметил, что Бондаренко также сказал, что в сезон он зарабатывает по 70 тысяч рублей и ему «хватает денег».

«А сезон длится у нас пять-шесть месяцев. Но это никто не услышал уже, зацепились за первое слово», - сказал начальник.