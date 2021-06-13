«Вам не стыдно?!»: Мясников высказался о лотерее для привившихся

Врач и телеведущий Александр Мясников
пристыдил россиян, которых надо стимулировать лотереями для вакцинации от коронавируса.
Мэрия решила вдохновить москвичей на походы в прививочные кабинеты с помощью лотереи. Среди тех, кто получил первый компонент вакцины, с 14 июня по 11 июля еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей. Мясников считает, что люди не ценят неусыпную заботу властей об их здоровье.
«Люди, а вот вам не стыдно?! Что приходится ради вашего здоровья прибегать вот к такому? Ну что мы совсем уже?» — написал он в телеграме.
Сейчас в Москве работает сто прививочных пунктов в поликлиниках, кабинеты также созданы в частных клиниках, флагманских центрах «Мои документы» и павильонах «Здоровая Москва».
Накануне в Москве зафиксировали 7704 случая COVID-19. Это один из самых высоких показателей за пандемию. Накануне мэрия ввела карантинные ограничения на работу общепита и массовые мероприятия.