В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Вам не стыдно?!»: Мясников высказался о призах за прививку от COVID

Майк Габриелян
1 час назад
Врач и телеведущий Александр Мясников пристыдил россиян, которых надо стимулировать лотереями для вакцинации от коронавируса.
«Вам не стыдно?!»: Мясников высказался о лотерее для привившихся
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мэрия решила вдохновить москвичей на походы в прививочные кабинеты с помощью лотереи. Среди тех, кто получил первый компонент вакцины, с 14 июня по 11 июля еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей. Мясников считает, что люди не ценят неусыпную заботу властей об их здоровье.
«Люди, а вот вам не стыдно?! Что приходится ради вашего здоровья прибегать вот к такому? Ну что мы совсем уже?» — написал он в телеграме.
Сейчас в Москве работает сто прививочных пунктов в поликлиниках, кабинеты также созданы в частных клиниках, флагманских центрах «Мои документы» и павильонах «Здоровая Москва».
Накануне в Москве зафиксировали 7704 случая COVID-19. Это один из самых высоких показателей за пандемию. Накануне мэрия ввела карантинные ограничения на работу общепита и массовые мероприятия.
Общество,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители