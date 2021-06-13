«Вам не стыдно?!»: Мясников высказался о лотерее для привившихся

Мэрия решила вдохновить москвичей на походы в прививочные кабинеты с помощью лотереи. Среди тех, кто получил первый компонент вакцины, с 14 июня по 11 июля еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей. Мясников считает, что люди не ценят неусыпную заботу властей об их здоровье.