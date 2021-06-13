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«Они уносят жизни»: Попова рассказала о вредных советах по вакцинации

Майк Габриелян
2 часа назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе вакцинации от COVID-19 приводят к смерти россиян/ Об этом сообщает РИА Новости.
«Они уносят жизни»: Попова рассказала о вредных советах по вакцинации
Фото: POOL/ТАССPOOL/ТАСС
«Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает», - сказала Попова.
По словам Поповой, перед властями стоит задача донести правду до людей, чтобы сохранить жизни. Глава Роспотребнадзора призвала прививаться «чем быстрее, тем лучше».
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал, что заболеваемость COVID-19 будет расти не дольше месяца, а к концу первой декады июля пойдет на спад.
Чепурнов призвал «использовать все возможности, как агитационные, так и принудительные», чтобы ускорить темпы вакцинации.
Общество,Александр Чепурнов,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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