«Они уносят жизни»: Попова рассказала о вредных советах по вакцинации

«Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает», - сказала Попова.
По словам Поповой, перед властями стоит задача донести правду до людей, чтобы сохранить жизни. Глава Роспотребнадзора призвала прививаться «чем быстрее, тем лучше».
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал, что заболеваемость COVID-19 будет расти не дольше месяца, а к концу первой декады июля пойдет на спад.
Чепурнов призвал «использовать все возможности, как агитационные, так и принудительные», чтобы ускорить темпы вакцинации.