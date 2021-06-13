В Ивановской области из-за обострения пандемии появились блокпосты

Ивановская область начала изолироваться от остальной России , опасаясь эпидемии COVID-19. На въезде в регион наряды ДПС круглосуточно требуют справки об антителах и вакцинации у въезжающих. Если их нет - обязателен двухнедельный карантин.

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Об этом сообщает Управление МВД России по Ивановской области.

«Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении. Круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации. Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-ти дневная самоизоляция. Причина такого решения оперШтаба - ухудшение эпидситуации в столице», - сказано в сообщении.

Отмечается, что въезд в регион свободный и не требуется самоизоляция для тех, кто прошел полный курс вакцинации, либо имеет справку об отрицательном тесте на ковид. Причем справка должна быть сделана не ранее, чем за три дня до въезда в регион

Также в область пропустят тех, у кого есть справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года.