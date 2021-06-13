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В Ивановской области из-за обострения пандемии появились блокпосты

Майк Габриелян
47 минут назад
Ивановская область начала изолироваться от остальной России, опасаясь эпидемии COVID-19. На въезде в регион наряды ДПС круглосуточно требуют справки об антителах и вакцинации у въезжающих. Если их нет - обязателен двухнедельный карантин.
В Ивановской области из-за обострения пандемии появились блокпосты
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает Управление МВД России по Ивановской области.
«Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении. Круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации. Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-ти дневная самоизоляция. Причина такого решения оперШтаба - ухудшение эпидситуации в столице», - сказано в сообщении.
Отмечается, что въезд в регион свободный и не требуется самоизоляция для тех, кто прошел полный курс вакцинации, либо имеет справку об отрицательном тесте на ковид. Причем справка должна быть сделана не ранее, чем за три дня до въезда в регион
Также в область пропустят тех, у кого есть справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года.
Известные вирусологи рассказали о масштабах третьей волны коронавируса в России. По их данным, она не превысит 20 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Наиболее сложная ситуация сейчас в Москве, где мэрия продлила июньские выходные и разворачивает новые ковидо-места в больницах.
Общество,ГИБДД,Ивановская Область,Россия,
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