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На въезде в Ивановскую область выставлены наряды ДПС из-за эпидситуации в Москве

Говорит Москва
10 минут назад
Для иногородних, въезжающих на территорию региона, обязательна 14-дневная изоляция.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Ивановской области со ссылкой на решение местного оперштаба.
Известно, что наряды ДПС выставлены на въезде в регион на Костромском, Ярославском и Московском направлениях.
Въезд в Ивановскую область свободен для тех, кто прошёл полный курс вакцинации от коронавируса, и для предоставивших справку от отрицательном тесте, который сделан не ранее чем за три дня. Также принимается справка о наличии антител.
Общество,Видео,ГИБДД,МВД,Ивановская Область,Москва,
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