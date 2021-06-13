Для иногородних, въезжающих на территорию региона, обязательна 14-дневная изоляция.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Ивановской области со ссылкой на решение местного оперштаба.
Известно, что наряды ДПС выставлены на въезде в регион на Костромском, Ярославском и Московском направлениях.
Въезд в Ивановскую область свободен для тех, кто прошёл полный курс вакцинации от коронавируса, и для предоставивших справку от отрицательном тесте, который сделан не ранее чем за три дня. Также принимается справка о наличии антител.