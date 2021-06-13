СМИ: Юрия Дудя «вербуют» для агитации на выборах в Госдуму

Еще один собеседник издания рассказал, что обсуждалось даже внесение Дудя в партийный список кандидатов в вместе с лидером политической организации Нечаевым и экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой
. Но блогер, якобы, наотрез отказался от этой перспективы, опасаясь, что его аудитория не одобрит такого его шага. В связи с этим, участие Дудя в предвыборном марафоне «Новых людей» ограничится интервью с партлидером на youtube-канале блогера и, возможно, выступлениями на предвыборных встречах с избирателями.