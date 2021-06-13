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СМИ: Юрия Дудя «вербуют» для агитации на выборах в Госдуму

Елена Прошина
1 час назад
Блогер и журналист Юрий Дудь может стать участником компании по выборам депутатов в Госдуму на стороне партии «Новые люди». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание URA.RU.
СМИ: Юрия Дудя «вербуют» для агитации на выборах в Госдуму
Фото: ТАССТАСС
«Дудя очень хочет задействовать в компании партии «Новые люди» ее лидер Алексей Нечаев. Он недавно купил издание Sports.ru, главредом которого ранее был Дудь. Так что, люди они друг другу нечужие, переговоры уже ведутся и они в активной стадии. Считается, что участие Дудя может помочь партии преодолеть 5-процентный барьер и прорваться в Госдуму», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Еще один собеседник издания рассказал, что обсуждалось даже внесение Дудя в партийный список кандидатов в вместе с лидером политической организации Нечаевым и экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. Но блогер, якобы, наотрез отказался от этой перспективы, опасаясь, что его аудитория не одобрит такого его шага. В связи с этим, участие Дудя в предвыборном марафоне «Новых людей» ограничится интервью с партлидером на youtube-канале блогера и, возможно, выступлениями на предвыборных встречах с избирателями.
Ранее против Юрия Дудя открыто административное дело о пропаганде наркотиков в своих интервью. В данный момент результаты психолингвистической судебной экспертизы, проведенной в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя и были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы, сообщал ТАСС 10 июня.
Общество,Сардана Авксентьева,Юрий Дудь,Алексей Нечаев,Госдума,РИА Ura.ru,Sports.ru,ИТАР-ТАСС,
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