Он добавил, что свойства этих мутаций и отличия от других циркулирующих штаммов сейчас изучаются.

Ранее министерство здравоохранения Якутии опровергло информацию о том, что появился якутский штамм коронавируса. В ведомстве пояснили, что сообщение появилось на одном из интернет-порталов и распространяется в соцсетях и мессенджерах, вводя пользователей в заблуждение.