В России и в Москве, в частности, появились собственные варианты мутаций коронавируса. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.
То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно, — цитирует его агентство.
Он добавил, что свойства этих мутаций и отличия от других циркулирующих штаммов сейчас изучаются.
Ранее министерство здравоохранения Якутии опровергло информацию о том, что появился якутский штамм коронавируса. В ведомстве пояснили, что сообщение появилось на одном из интернет-порталов и распространяется в соцсетях и мессенджерах, вводя пользователей в заблуждение.
Ранее сообщалось, что в России подтверждено больше тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Руководитель РоспотребнадзораАнна Попова разъяснила, что 70% из заболевших заразились британским штаммом COVID-19, 24% — индийским, 6% — южноафриканским.