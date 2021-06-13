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Гинцбург заявил, что в Москве появилась оригинальная мутация COVID-19

News.ru
9 минут назад
В России и в Москве, в частности, появились собственные варианты мутаций коронавируса. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.
То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно, — цитирует его агентство.
Он добавил, что свойства этих мутаций и отличия от других циркулирующих штаммов сейчас изучаются.
Ранее министерство здравоохранения Якутии опровергло информацию о том, что появился якутский штамм коронавируса. В ведомстве пояснили, что сообщение появилось на одном из интернет-порталов и распространяется в соцсетях и мессенджерах, вводя пользователей в заблуждение.
Ранее сообщалось, что в России подтверждено больше тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила, что 70% из заболевших заразились британским штаммом COVID-19, 24% — индийским, 6% — южноафриканским.
Общество,Видео,Александр Гинцбург,Анна Попова,Роспотребнадзор,РИА Новости,Москва,Россия,
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